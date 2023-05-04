Тренер Рублёва: победа в Монте-Карло помогла Андрею снять груз и придала уверенности

Тренер Андрея Рублёва Фернандо Висенте рассказал, как на российского теннисиста повлиял титул «Мастерса» в Монте-Карло, а также прокомментировал волевую победу подопечного над датчанином Хольгером Руне в финальном матче турнира.

«У русских другой менталитет, нежели у нас. Что касается Андрея, то он был №1 в юниорском возрасте, так что в его голове есть свои ожидания и некоторые личные проблемы, которые другому могут показаться безумными. Тот факт, что он выиграл Монте-Карло, предполагает, что он снял с себя груз, отчасти потому, что он знает, насколько это сложно и насколько велик престиж, который эта победа ему придаст. Это уровень турнира, на котором он уже был близок к победе, но он ему не давался.

Титулы всегда необходимы для уверенности. Всякий раз, когда ты выигрываешь, это придает тебе уверенности, будь то в Марракеше, Монте-Карло или в любом другом турнире. Этот титул поможет ему укрепить идею о том, что он может выигрывать крупные турниры.

Финальный матч? Когда ты проигрываешь 1:4 в третьем сете… очевидно, Андрей сделал то, что должен был, боролся до конца, вот почему он смог перевернуть игру. На мой взгляд, думаю, Руне упустил ту партию, Андрей обыграл его, потому что мысленно держался до конца и не переставал верить, что может победить», — приводит слова Висенте Punto de Break.