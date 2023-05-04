Чорич: чувствую себя уверенно перед матчем с Алькарасом. Конечно, он фаворит

20-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Чорич высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Я чувствую себя уверенно перед встречей с Алькарасом. Он абсолютно невероятный игрок в великолепной форме. Конечно, он фаворит. Я просто собираюсь выйти на корт и получить удовольствие от своей игры. Мне нравится играть в Мадриде. Уверен, это будет очень крутое чувство», — приводит слова Чорича The Tennis Letter.

Матч 1/2 финала турнира в Мадриде, в котором сыграют Алькарас и Чорич, состоится завтра, 5 мая. Начало встречи — в 14:00 мск. Испанский теннисист является действующим чемпионом турнира.