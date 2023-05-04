Чорич: чувствую себя уверенно перед матчем с Алькарасом. Конечно, он фаворит
Поделиться
20-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Чорич высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Я чувствую себя уверенно перед встречей с Алькарасом. Он абсолютно невероятный игрок в великолепной форме. Конечно, он фаворит. Я просто собираюсь выйти на корт и получить удовольствие от своей игры. Мне нравится играть в Мадриде. Уверен, это будет очень крутое чувство», — приводит слова Чорича The Tennis Letter.
Матч 1/2 финала турнира в Мадриде, в котором сыграют Алькарас и Чорич, состоится завтра, 5 мая. Начало встречи — в 14:00 мск. Испанский теннисист является действующим чемпионом турнира.
Комментарии
- 4 мая 2023
-
11:00
-
10:43
-
10:35
-
10:23
-
10:16
-
09:57
-
09:36
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:22
-
00:04
- 3 мая 2023
-
23:05
-
22:24
-
22:21
-
21:05
-
20:38
-
19:57
-
19:53
-
19:18
-
19:04
-
18:29
-
18:02
-
17:21
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:20
-
16:18
-
15:55
-
15:30
-
15:24
-
15:03
-
14:48
-
14:47
Партнерский контент