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Веснина: четвертьфинал «Мастерса» — неожиданный результат для Карацева, и это ещё не конец

Веснина: четвертьфинал «Мастерса» — неожиданный результат для Карацева, и это ещё не конец
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина высказалась о выходе россиянина Аслана Карацева в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Карацев сейчас постепенно возвращается к своей лучшей форме, в которой находился несколько лет назад. Он стал играть гораздо увереннее и стабильнее. Аслан вернулся к своему предыдущему тренеру, результат сразу налицо. Четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде — неожиданный результат, мягко говоря. Но это ещё не конец, необходимо развивать успех! Матч с Чжаном завтра будет интересным. Китаец играет в довольно агрессивный теннис.

Аслану нужно доказать, что он не просто так вышел в четвертьфинал. На этом нельзя останавливаться, есть отличные шансы пройти ещё дальше! Уверена, Аслан на правильном пути. Ему по силам уже в этом году вернуться в топ-20 рейтинга», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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