Тренер Рублёва: если однажды Андрей выиграет ТБШ, на следующий день он захочет ещё один

Тренер Андрея Рублёва Фернандо Висенте ответил на вопрос о шансах российского теннисиста однажды выиграть титул «Большого шлема».

«Это зависит от поколения, которое придёт на смену, в конце концов, Андрею уже 25 лет. Я бы сказал, что те, кто сейчас поднимается, уже готовы, а те, кто уже был, всё еще очень хороши. Так что это сложный вопрос. Но, безусловно, я вижу его в числе кандидатов на победу.

Руне и Алькарасу уделяют слишком много внимания? Я согласен: Руне уже кажется, что он хозяин, а Алькарас, похоже, должен выиграть всё. Андрей должен пробовать, я бы подписался, что точно возьмёт один! Он должен продолжать работать, если хочет выиграть турнир «Большого шлема», я думаю, он на это способен, но на данный момент ему немного не хватает.

«Ролан Гаррос»? Он везде хорошо играет, у него очень прямолинейный стиль, и это работает на большинстве турниров. На грунтовом корте он выиграл несколько титулов, ему нравится играть на грунте, потому что именно здесь он чувствует, что вся его работа может быть отражена в наибольшей степени. Он понимает, что теннис не может состоять только из ударов, он ненавидит играть на подачах, ему нравится чувствовать игру.

Завершение карьеры после титула «Большого шлема»? Ни за что. Я был бы рад за него, но такие люди, как Андрей, меняют ваше мышление. Если однажды он выиграет турнир «Большого шлема», ему понадобится ещё один. Он считает, что может выиграть любой турнир, но осознаёт, что ранее совершал ошибки. Если однажды он выиграет «Ролан Гаррос», он будет играть насмерть на следующем, этого никогда не будет достаточно. Он только что выиграл свой первый «Мастерс» и уже хочет ещё один», — приводит слова Висенте Punto de Break.