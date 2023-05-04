Лайович: хотелось извиниться перед Джоковичем после победы в Баня-Луке

40-я ракетка мира сербский теннисист Душан Лайович высказался о победе над своим титулованным соотечественником Новаком Джоковичем в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) — 6:4, 7:6 (8:6).

— Когда испанец побеждает Надаля, ему почти приходится просить у него прощения. Каково было победить Новака Джоковича?

— Я чувствовал то же самое. С Новаком эти игры никогда не бывают лёгкими, потому что вне корта у нас хорошие отношения, а это значит, что, когда мы сталкиваемся лицом к лицу, возникает больше трудностей.

Очевидно, я был приятно удивлён своим уровнем тенниса, он действительно не мог не радовать. Но в конечном итоге люди также увидели, что я провёл отличный матч, и поддержали меня. Без этой поддержки со стороны публики было бы трудно впоследствии выиграть турнир, — приводит слова Лайовича Sportskeeda.

На текущем турнире серии «Мастерс» в Мадриде Душан Лайович вылетел на стадии третьего круга после поражения от немца Ян-Леннарда Штруффа.