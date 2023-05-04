Чжан Чжичжэнь — Аслан Карацев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Мадриде

Сегодня, 4 мая, состоится четвертьфинальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (99-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, и начнётся чуть позже 14:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Чжан Чжичжэнь – Аслан Карацев в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу китайского теннисиста. Чжан победил в прошлом году в первом круге турнира в Астане (на харде) — 4:6, 6:4, 6:1. На турнире в Мадриде Карацев стартовал с квалификации и выиграл уже шесть матчей подряд, уступив при этом всего один сет. В 1/8 финала Аслан выбил из турнира первую ракетку России Даниила Медведева. Китайский теннисист на прошлой стадии соревнований обыграл 10-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца.
В полуфинале победитель противостояния сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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