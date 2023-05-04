Руне — о сравнении с «Большой тройкой»: испытываю лёгкое «вау», когда читаю подобное

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне высказался о сравнении с игроками из «Большой тройки» (Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем).
«Я испытываю лёгкое «вау», когда читаю подобное. Наверное, хорошо, что я сам не провожу таких сравнений. Лучше оставаться на земле. Это всё звучит потрясающе, но я провёл в туре всего два года, так что пока не достиг и доли того, что есть у них. Они являются хорошими образцами для подражания. Они установили очень высокую планку, и следующие поколения, вероятно, будут неосознанно исходить из этого, в том числе и я», — приводит слова Руне SpilXperten.
На текущем турнире серии «Мастерс» в Мадриде Хольгер Руне вылетел на стадии третьего круга после поражения от испанца Алехандро Давидович-Фокины.
- 4 мая 2023
-
14:09
-
13:44
-
13:08
-
12:51
-
12:30
-
12:20
-
12:03
-
11:00
-
10:43
-
10:35
-
10:23
-
10:16
-
09:57
-
09:36
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:22
-
00:04
- 3 мая 2023
-
23:05
-
22:24
-
22:21
-
21:05
-
20:38
-
19:57
-
19:53
-
19:18
-
19:04
-
18:29
-
18:02
-
17:21
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:20