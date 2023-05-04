Руне — о сравнении с «Большой тройкой»: испытываю лёгкое «вау», когда читаю подобное

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне высказался о сравнении с игроками из «Большой тройки» (Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем).

«Я испытываю лёгкое «вау», когда читаю подобное. Наверное, хорошо, что я сам не провожу таких сравнений. Лучше оставаться на земле. Это всё звучит потрясающе, но я провёл в туре всего два года, так что пока не достиг и доли того, что есть у них. Они являются хорошими образцами для подражания. Они установили очень высокую планку, и следующие поколения, вероятно, будут неосознанно исходить из этого, в том числе и я», — приводит слова Руне SpilXperten.

На текущем турнире серии «Мастерс» в Мадриде Хольгер Руне вылетел на стадии третьего круга после поражения от испанца Алехандро Давидович-Фокины.