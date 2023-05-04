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Карацев на тай-брейке взял первый сет в матче с Чжичжэнем в 1/4 финала «Мастерса»

Карацев на тай-брейке взял первый сет в матче с Чжичжэнем в 1/4 финала «Мастерса»
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором 121-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев играет с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (99-й в рейтинге ATP).

Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3).

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Чжан Чжичжэнь – Аслан Карацев в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу китайского теннисиста. Чжан победил в прошлом году в первом круге турнира в Астане (на харде) — 4:6, 6:4, 6:1.

В полуфинале победитель противостояния сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1/4 финала
04 мая 2023, четверг. 14:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		4  
7 7 		5  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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