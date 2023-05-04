Ольховский: Хачанов и Рублёв во многом превосходят соперников в парном разряде

Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о предстоящей встрече российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва с сальвадорцем Марсело Аревало и нидерландским спортсменом Жан-Жюльеном Роже в полуфинале парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Андрей и Карен неплохо играют пару. В Монте-Карло они могли обыграть первую пару мира, но им немного не хватило. Здесь они тоже одержали несколько хороших побед, победили очень сильную хорватскую пару. Они во многом превосходят парников, играют быстрее своих соперников, здорово подают. Так что они могут претендовать на высокие места в парных турнирах», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Полуфинальный матч турнира в Мадриде состоится сегодня, 4 мая. Начало игры — в 18:00 мск.