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Карацев обыграл Чжичжэня и впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

Карацев обыграл Чжичжэня и впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»
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121-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче 1/4 финала представителя Китая Чжан Чжичжэня (99-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Карацев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале мадридского «Мастерса» Аслан Карацев сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1/4 финала
04 мая 2023, четверг. 14:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4  
7 7 		6  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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