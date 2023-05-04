Видеообзор победы Карацева над Чжичжэнем в четвертьфинале мадридского «Мастерса»

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче 1/4 финала представителя Китая Чжан Чжичжэня (99-й в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Общая продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Карацев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
В полуфинале Аслан Карацев сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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