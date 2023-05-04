Анна Дмитриева: сейчас Аслан Карацев нашёл форму, которую потерял на несколько лет
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о выходе бывшей 14-й ракетки мира Аслана Карацева в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче 1/4 финала российский теннисист обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня — 7:6 (7:3), 6:4.
«Аслан хорошо играет. У него очень плотная игра, как два года назад. Всё-таки сейчас он нашёл форму, которую потерял на несколько лет. Видно, что Карацев хорошо готов физически.
Он всё время у мяча, налажена техника, замечательный бэкхенд. У него появилась уверенность, которая была потеряна: он проигрывал каждому. Карацев поздно вошёл в тур, поэтому уверенность для него на первом месте», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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