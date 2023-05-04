Андрей Ольховский: «Мастерс» в Мадриде — лучший турнир Аслана Карацева с 2021 года
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Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о первом выходе россиянина Аслана Карацева в полуфинал турнира серии «Мастерс» в карьере. В четвертьфинале соревнований в Мадриде Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня.
«Великолепный турнир от Аслана. Он показывает хорошую и уверенную игру. Что мне нравится — стал играть более устойчиво психологически, больше нет таких провалов по игре. На мой взгляд, поэтому и появилась уверенность в своих силах, из-за чего попадаешь куда нужно, когда надо. Аслан сейчас на кураже. Это его лучший турнир с 2021 года. Его очень хорошая игра вселяет оптимизм», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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