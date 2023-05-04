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Виктор Янчук: наконец-то Карацев вновь заявил о себе. Мы можем ждать от него новых успехов

Виктор Янчук: наконец-то Карацев вновь заявил о себе. Мы можем ждать от него новых успехов
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Мы на время забыли о Карацеве. Он находился в тени. Наконец-то Аслан вновь заявил о себе — хорошо, в начале игрового сезона. Мы можем ждать от него новых больших успехов. Мы знаем Карацева как волевого с бойца с хорошими ударами.

Когда он в форме, то способен побороться со многими высококвалифированными теннисистами. Нельзя сказать, что китаец экстракласса, однако он достаточно сильный. Победа хорошая и заслуженная», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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