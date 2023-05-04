Аслан Карацев добился исторического достижения, выйдя в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев стал лишь вторым квалифаером в истории грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), которому удалось выйти в полуфинал данных соревнований.

Напомним, в четвертьфинальном матче Карацев (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:4 обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня. Ранее в основной сетке соревнований Мадрида Аслану удалось обыграть серба Ласло Джере, голландца Ботика ван де Зандсхулпа (23), австралийца Алекса де Минора (16) и россиянина Даниила Медведева (2).

До этого момента подобного результата добавился лишь француз Фабрис Санторо в 2002 году. Отметим, что тогда мадридский «Мастерс» ещё проводился на харде в зале и проходил осенью, так что с момента смены покрытия на грунтовое в 2008-м до Карацеву ни одному квалифаеру не удавалось пройти здесь в полуфинал.

Напомним, чемпион турнира в Мадриде получит 1000 рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В 2022 году обладателем титула стал испанец Карлос Алькарас.