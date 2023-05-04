Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко над Марией Саккари в полуфинале Мадрида

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:1 обыграла представительницу Греции Марию Саккари (9). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт при шести заработанных.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

За престижный титул Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 12). Отметим, что Арина уже становилась чемпионкой Мадрида — это произошло в 2021 году.