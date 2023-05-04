Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко над Марией Саккари в полуфинале Мадрида

Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко над Марией Саккари в полуфинале Мадрида
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:1 обыграла представительницу Греции Марию Саккари (9). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт при шести заработанных.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

За престижный титул Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 12). Отметим, что Арина уже становилась чемпионкой Мадрида — это произошло в 2021 году.

Материалы по теме
Соболенко не оставила шансов Саккари в Мадриде! Это будет уже пятый финал сезона для Арины
Соболенко не оставила шансов Саккари в Мадриде! Это будет уже пятый финал сезона для Арины
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023