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Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде

Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), играя в парном разряде.

В полуфинальном матче Хачанов и Рублёв со счётом 6:4, 6:4 обыграли пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды), которая была посеяна под четвёртым номером. Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Рублёв и Хачанов два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету Аревало и Роже два эйса, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За титул в Мадриде Хачанов и Рублёв сразятся с опытным дуэтом Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралоия) (7).

Мадрид — парный разряд (м). 1/2 финала
04 мая 2023, четверг. 18:25 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Жан-Жюльен Роже
Нидерланды
Жан-Жюльен Роже
М. Аревало Ж. Роже
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
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