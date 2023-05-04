«Я хочу отомстить». Арина Соболенко – о возможной встрече с Игой Свёнтек в финале Мадрида

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко высказалась о возможной встрече с лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Соболенко стала первой финалисткой соревнований. Свёнтек (1) сразится за выход в финал с россиянкой Вероникой Кудерметовой (12).

«Честно говоря, я лучше встречусь с Игой в финале, чем в каком-нибудь четвертьфинале. То, что мы обе так стабильны – отличная новость. Надеюсь, у нас будут и другие финалы. Это всегда большие битвы, с ней всегда тяжело, но я готова. Поначалу у меня вообще не шли матчи с ней, но я исправила ситуацию благодаря своей подаче и поняла, что способна одерживать победы в матчах с ней. Кроме того, сейчас изменился мой характер — я даже научилась получать удовольствие от этих битв.

Было бы здорово обыграть Игу на грунте. Но я не хочу торопить события, мне просто нужно дождаться своего шанса и ухватиться за него. В Штутгарте я немного сходила с ума из-за слишком низкой скорости ударов и из-за укороченных, слишком торопилась. Я пыталась выйти из игры победительницей, но потерпела неудачу. В следующий раз я буду более хладнокровна.

Я очень хочу отомстить и думаю, что это заставит меня играть с большей страстью», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в финал.

Напомним, в финале прошедшего ранее турнира в Штутгарте (Германия) Свёнтек обыграла Соболенко со счётом 6:3, 6:4.