Аслан Карацев: доволен своим состоянием, вернулся на топ-уровень

Полуфиналист Australian Open – 2021, российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал своё успешное выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Ранее Карацев, начинавший свой путь с квалификации, вышел в полуфинал соревнований.

«Я доволен своим состоянием, вернулся на топ-уровень. Я хорошо играю и хорошо себя чувствую. Начиная с квалификации с каждым матчем становится всё труднее, поэтому я должен быть готов психологически. Поскольку соперник не даёт лёгких очков, всё нужно выигрывать самому. Сейчас самое главное – это восстановление», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.

В полуфинале мадридского «Мастерса» Карацев сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).