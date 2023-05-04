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Вероника Кудерметова – Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Мадрида

Вероника Кудерметова – Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Мадрида
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Сегодня, 4 мая, 13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова сразится с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек за выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, и начнётся не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Мадриде.

Счёт личных встреч теннисисток — 3-0 в пользу Свёнтек. Все три предыдущих поединка состоялись на харде, и в двух последних Кудерметова брала у соперницы всего по одному гейму — 1:6, 0:6 в Индиан-Уэллсе-2021 и 0:6, 1:6 в этом году на турнире в Дохе, тоже на полуфинальной стадии.

Мадрид (ж). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 00:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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