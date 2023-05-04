Экс-украинка Марина Заневская расплакалась, услышав звук сирены на турнире в Сен-Мало

Бывшая украинская теннисистка, ныне представляющая Бельгию Марина Заневская призналась, что испытала паническую атаку, услышав сирену во время матча на турнире серии «челленджер» в Сен-Мало (Франция).

В 1/8 финала Заневская (3) встречалась с американкой Кэти Волынец. Она выиграла первый сет со счётом 6:2, после чего потеряла инициативу в матче (4:6, 5:7).

«У меня было странное чувство после победы в первом сете матча. Это длилось, может быть, 20 секунд, но мне показалось, что прошла целая вечность. Я начала плакать и уже не знала, как остановиться.

Раньше я никогда не слышала звук сирены, но он что-то во мне вызвал. Я была ошеломлена. Обычно, когда я выхожу на корт, то забываю о своих проблемах, но это потрясло меня до глубины души», — приводит слова Заневской RMC Sport.