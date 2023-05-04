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«На то были и личные причины». Аслан Карацев высказался о провальном сезоне-2022

«На то были и личные причины». Аслан Карацев высказался о провальном сезоне-2022
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Полуфиналист Australian Open – 2021, российский теннисист Аслан Карацев высказался о серьёзном спаде в прошлом сезоне.

«У всех бывают взлёты и падения, но мои действительно были значительными. Очевидно, это связано с моими личными причинами. Кроме того, я возобновил сотрудничество с прежним тренером. Мы начали в Базеле, и я очень рад, что мы нашли способ снова работать вместе. Это действительно сослужило мне хорошую службу, потому что он помогает мне как на корте, так и за его пределами. Так что у нас отличный тандем. Теперь у меня есть тот опыт, который я получил за эти два года. Я стал спокойнее и сосредоточен на том, что должен делать», — сказал Карацев на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.

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