Шамиль Тарпищев назвал главную причину успеха Аслана Карацева на «Мастерсе» в Мадриде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал успешное выступление россиянина Аслана Карацева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Ранее прошедший квалификацию Карацев пробился в полуфинал соревнований, обыграв представителя Китая Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Отметим, что в основной сетке соревнований Мадрида Аслану перед этим удалось обыграть серба Ласло Джере, голландца Ботика ван де Зандсхулпа (23), австралийца Алекса де Минора (16) и россиянина Даниила Медведева (2).
«У Карацева главный вопрос в должном отношении. Он вернулся к тренеру (Яцыку) — это главная причина такого успеха. Началась планомерная работа, семь-восемь месяцев — и вот результат. Это как раз показатель роли тренера в успехах спортсмена», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
- 4 мая 2023
-
23:58
-
23:43
-
23:33
-
23:24
-
22:58
-
22:46
-
21:59
-
21:50
-
21:43
-
20:59
-
20:44
-
20:28
-
19:41
-
19:29
-
18:55
-
18:35
-
18:14
-
17:53
-
17:10
-
16:45
-
16:36
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:02
-
15:51
-
15:43
-
15:20
-
15:11
-
14:58
-
14:09
-
13:44
-
13:08
-
12:51