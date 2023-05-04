Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев назвал главную причину успеха Аслана Карацева на «Мастерсе» в Мадриде

Шамиль Тарпищев назвал главную причину успеха Аслана Карацева на «Мастерсе» в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал успешное выступление россиянина Аслана Карацева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Ранее прошедший квалификацию Карацев пробился в полуфинал соревнований, обыграв представителя Китая Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Отметим, что в основной сетке соревнований Мадрида Аслану перед этим удалось обыграть серба Ласло Джере, голландца Ботика ван де Зандсхулпа (23), австралийца Алекса де Минора (16) и россиянина Даниила Медведева (2).

«У Карацева главный вопрос в должном отношении. Он вернулся к тренеру (Яцыку) — это главная причина такого успеха. Началась планомерная работа, семь-восемь месяцев — и вот результат. Это как раз показатель роли тренера в успехах спортсмена», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Материалы по теме
Вот это прорыв! Карацев вышел в полуфинал Мадрида и взлетит на 70 строчек в рейтинге
Вот это прорыв! Карацев вышел в полуфинал Мадрида и взлетит на 70 строчек в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023