Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Штруфф сенсационно обыграл Циципаса и сыграет с Карацевым в полуфинале турнира в Мадриде

Штруфф сенсационно обыграл Циципаса и сыграет с Карацевым в полуфинале турнира в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

65-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф сенсационно пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном поединке Штруфф (LL) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 обыграл пятую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (4). Встреча продлилась 2 часа и 32 минуты. Штруфф 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный заработанный им брейк-пойнт. На счету Циципаса 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из десяти заработанных.

За выход в финал соревнований Штруфф сразится с представителем России Асланом Карацевым (Q). Интересно, что они уже встречались на этом турнире — именно Аслан обыграл Ян-Леннарда в финальном раунде квалификации, после чего немец стал лаки-лузером, заменив одного из снявшихся теннисистов из основной сетки.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Теннисист, который завоюет титул, получит более € 1,1 млн.

Мадрид (м). 1/4 финала
04 мая 2023, четверг. 21:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 5 		7 3
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023