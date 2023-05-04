Штруфф сенсационно обыграл Циципаса и сыграет с Карацевым в полуфинале турнира в Мадриде

65-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф сенсационно пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В четвертьфинальном поединке Штруфф (LL) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 обыграл пятую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (4). Встреча продлилась 2 часа и 32 минуты. Штруфф 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный заработанный им брейк-пойнт. На счету Циципаса 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из десяти заработанных.
За выход в финал соревнований Штруфф сразится с представителем России Асланом Карацевым (Q). Интересно, что они уже встречались на этом турнире — именно Аслан обыграл Ян-Леннарда в финальном раунде квалификации, после чего немец стал лаки-лузером, заменив одного из снявшихся теннисистов из основной сетки.
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Теннисист, который завоюет титул, получит более € 1,1 млн.
- 4 мая 2023
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