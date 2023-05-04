Квалифаер Карацев и лаки-лузер Штруфф повторно сразятся на «Мастерсе» в Мадриде

Полуфиналист Australian Open – 2021, российский теннисист Аслан Карацев во второй раз в текущем розыгрыше сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, именно со Штруффом Карацев боролся в финале квалификации соревнований. В том матче Аслан одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Несмотря на поражение, немцу удалось попасть в основную сетку Мадрида в роли лаки-лузера.

Сегодня, 4 апреля квалифаер Карацев и лаки-лузер Штруфф вышли в полуфинал «Мастерса» в Мадриде. И позднее сразятся за выход в финал престижных соревнований. Для обоих игроков он станет дебютным, как и полуфинал.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Теннисист, который завоюет титул, получит более € 1,1 млн.