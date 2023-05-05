Ян-Леннард Штруфф стал третьим в истории лаки-лузером, пробившимся в полуфинал «Мастерса»

65-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал третьим в истории современного тенниса лаки-лузером, которому удалось пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс».

Это произошло на грунтовом турнире в Мадриде (Испания). В четвертьфинальном поединке Штруфф (LL) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 сенсационно обыграл пятую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (4).

В истории подобного добивались лишь бывшая седьмая ракетка мира, швед Томас Юханссон в 2004 году на «Мастерсе» в Торонто (Канада) и экс 10-я ракетка мира, француз Люка Пуй в 2016 году на «Мастерсе» в Риме (Италия).

За выход в финал соревнований Штруфф сразится с представителем России Асланом Карацевым (Q). Интересно, что они уже встречались на этом турнире — именно Аслан обыграл Ян-Леннарда в финальном раунде квалификации, после чего немец стал лаки-лузером, заменив одного из снявшихся теннисистов из основной сетки.