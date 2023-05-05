Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 10-го игрового дня
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В Мадриде (Испания) прошёл десятый игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс», Мадрид, 1/4 финала. Результаты матчей 10-го игрового дня
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Аслан Карацев (Россия, Q) – 6:7 (3:7), 4:6.
Стефанос Циципас (Греция, 4) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, LL) – 6:7 (5:7), 7:5, 3:6.
Отметим, что Карацев – единственный российский теннисист, оставшийся на данной стадии в основной сетке соревнований Мадрида. Для Аслана выход в полуфинал турнира такого уровня – дебют. Ранее в основной сетке соревнований Мадрида ему удалось обыграть серба Ласло Джере, голландца Ботика ван де Зандсхулпа (23), австралийца Алекса де Минора (16) и россиянина Даниила Медведева (2).
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