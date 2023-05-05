Вероника Кудерметова — Ига Свёнтек: россиянка крупно проиграла 1-й сет полуфинала Мадрида

Завершился первый сет полуфинального матча на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где за выход в финал 13-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова (12) сражается с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером рейтинга Игой Свёнтек (1) из Польши.
Первая партия безоговорочно осталась за Свёнтек (счёт 6:1 в пользу польки). Сет продлился 36 минут. Свёнтек за это время успела заработать семь брейк-пойнтов и реализовать из них два. На счету Кудерметовой один нереализованный брейк-пойнт.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Мадриде.
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Отметим, что победительница данного матча за титул в Мадриде сразится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
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