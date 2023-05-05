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Вероника Кудерметова — Ига Свёнтек: россиянка крупно проиграла 1-й сет полуфинала Мадрида

Вероника Кудерметова — Ига Свёнтек: россиянка крупно проиграла 1-й сет полуфинала Мадрида
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Завершился первый сет полуфинального матча на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где за выход в финал 13-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова (12) сражается с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером рейтинга Игой Свёнтек (1) из Польши.

Первая партия безоговорочно осталась за Свёнтек (счёт 6:1 в пользу польки). Сет продлился 36 минут. Свёнтек за это время успела заработать семь брейк-пойнтов и реализовать из них два. На счету Кудерметовой один нереализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 00:05 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1  
1 		1  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Отметим, что победительница данного матча за титул в Мадриде сразится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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