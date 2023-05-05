Свёнтек разгромила Кудерметову в полуфинале турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде. На стадии полуфинала она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Свёнтек реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Кудерметова, в свою очередь, сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.
В решающем матче турнира Свёнтек сыграет с белорусской Ариной Соболенко.
Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн. Действующим победителем турнира в Мадриде является представительница Туниса Онс Жабер, которая в решающем матче прошлого года обыграла Джессику Пегулу.
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