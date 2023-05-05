Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 10-го игрового дня
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В Мадриде (Испания) прошёл 10-й игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. WTA-1000, Мадрид, 1/4 финала. Результаты 10-го игрового дня
Мария Саккари (Греция, 9) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 4:6, 1:6.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Вероника Кудерметова (Россия, 10) – 6:1, 6:1.
Отметим, что россиянка Кудерметова впервые в карьере играла в полуфинале турнира подобного уровня.
Финальный матч между Свёнтек и Соболенко запланирован на 5 мая. Начало в 11:00 мск
Победительница турнира в Мадриде получит 1 тыс. рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году соревнования выиграла представительница Туниса Онс Жабер, снявшаяся с текущего розыгрыша из-за травмы.
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