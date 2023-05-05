Свёнтек сыграет с Соболенко в финале турнира в Мадриде

Польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финальном матче турнира в Мадриде.

Напомним, в полуфинале турнира Свёнтек разгромила россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:1, 6:1.

Соболенко, в свою очередь, в полуфинале обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1.

Финальный матч турнира в Мадриде между Свёнтек и Соболенко состоится 5 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн.

Всего Соболенко и Свёнтек провели между собой семь матчей, и на данный момент польская спортсменка ведёт со счётом 5-2. В последний раз Свёнтек играла с Соболенко в финале турнира в Штутгарте в апреле 2023 года. Тогда победу одержала полячка.