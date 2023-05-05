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Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня

Сегодня, 5 мая, в Мадриде (Испания) стартует 11-й игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид, 1/2 финала. Расписание матчей 11-го игрового дня

Карлос Алькарас (Испания) – Борна Чорич (Хорватия) – начало приблизительно в 17:00 мск.

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Аслан Карацев (Россия) – начало приблизительно в 21:00 мск.

Отметим, что в сетке соревнований остался лишь один россиянин – Аслан Карацев (Q), ранее неожиданно обыгравший третью ракетку мира, соотечественника Даниила Медведева.

Чемпион турнира в Мадриде получит 1000 рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году титул завоевал Алькарас.