Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня
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Сегодня, 5 мая, в Мадриде (Испания) стартует 11-й игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Теннис. «Мастерс», Мадрид, 1/2 финала. Расписание матчей 11-го игрового дня
Карлос Алькарас (Испания) – Борна Чорич (Хорватия) – начало приблизительно в 17:00 мск.
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Аслан Карацев (Россия) – начало приблизительно в 21:00 мск.
Отметим, что в сетке соревнований остался лишь один россиянин – Аслан Карацев (Q), ранее неожиданно обыгравший третью ракетку мира, соотечественника Даниила Медведева.
Чемпион турнира в Мадриде получит 1000 рейтинговых очков и более € 1,1 млн. В прошлом году титул завоевал Алькарас.
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