Паула Бадоса: спорт и политика абсолютно точно не должны переплетаться
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Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о влиянии политики на спорт. 25-летняя спортсменка подчеркнула, что эти две сферы не должны пересекаться.
«Спорт и политика абсолютно точно не должны переплетаться. К сожалению, сказать, что спорт вне политики в полной мере, нельзя, но я никогда этого не пойму. В конце концов, спорт и политика никак не связаны друг с другом, и обидно, что спортсмены тоже в это вовлечены. Мы знаем, что есть множество разных мнений, и мы не можем знать всего на 100% и знать не будем. В любом случае, я предпочитаю быть в стороне и посвящать себя своему любимому делу. Политики пусть занимаются политикой, а спортсмены — спортом», — приводит слова Бадосы испанский Glamour.
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