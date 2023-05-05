Паула Бадоса: спорт и политика абсолютно точно не должны переплетаться

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о влиянии политики на спорт. 25-летняя спортсменка подчеркнула, что эти две сферы не должны пересекаться.

«Спорт и политика абсолютно точно не должны переплетаться. К сожалению, сказать, что спорт вне политики в полной мере, нельзя, но я никогда этого не пойму. В конце концов, спорт и политика никак не связаны друг с другом, и обидно, что спортсмены тоже в это вовлечены. Мы знаем, что есть множество разных мнений, и мы не можем знать всего на 100% и знать не будем. В любом случае, я предпочитаю быть в стороне и посвящать себя своему любимому делу. Политики пусть занимаются политикой, а спортсмены — спортом», — приводит слова Бадосы испанский Glamour.