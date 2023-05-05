Рафаэль Надаль пройдёт последнее медицинское обследование перед турниром в Италии
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль пройдёт медицинское обследование, сообщает COPE.
По информации источника, эти медицинские тесты станут последними перед тем, как Надаль примет решение об участии в Открытом чемпионате Италии по теннису. Если врачи позволят испанскому спортсмену участвовать в соревнованиях, он с большой долей вероятности выступит и на «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Италии по теннису пройдёт с 8 по 21 мая в Риме.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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