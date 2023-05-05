«Не понимаю, как работает гиперфиксация». Анисимова — о комментариях хейтеров
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Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась негативными комментариями, с которыми сталкивается в соцсетях.
21-летняя спортсменка выложила на своей странице селфи, после чего получила следующее сообщение от одного из пользователей: «Самое неспортивное тело на свете! Узкие плечи и гигантская грудь».
Анисимова рассказала, что получает множество сообщений подобного характера от пользователей и искренне не понимает, почему они так зациклены на ней.
«Я не знаю, что и думать. Это количество людей, которые каждый день комментируют моё тело в социальных сетях… никогда не пойму, как работает гиперфиксация. Наслаждайтесь своей жизнью, а я пойду наслаждаться своей. Всем спасибо», — написала Анисимова.
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