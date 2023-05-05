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Штруфф: в прошлом матче Карацев заставил меня играть не лучшим образом

Штруфф: в прошлом матче Карацев заставил меня играть не лучшим образом
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65-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф высказался о предстоящей встрече с россиянином Асланом Карацевым в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Аслан играет потрясающе на этой неделе. Он довольно легко обыграл меня в квалификации, я должен это признать. Я не показал лучший теннис в том матче, но это он заставим меня играть не лучшим образом, как мне кажется. Думаю, нужно проанализировать это сейчас и сосредоточиться на предстоящей встрече. Надеюсь, что смогу сыграть лучше», — приводит слова Штруффа ATP Tour.

Напомним, Аслан обыграл Ян-Леннарда в финальном раунде квалификации турнира в Мадриде, после чего немец стал лаки-лузером, заменив одного из снявшихся теннисистов из основной сетки.

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