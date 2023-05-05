«Это дух игры». Стефанос Циципас — о поражении в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Спортсмен в трёх сетах проиграл лаки-лузеру турнира немцу Яну-Леннарду Штруффу.

«Победа или поражение — я всегда всё оставляю на корте. От острых ощущений выигрыша до агонии поражения, каждый момент на корте — шанс расти и совершенствоваться. В этом — дух игры», — написал Циципас на странице в социальной сети.

Обыгравший греческого теннисиста представитель Германии Штруфф в полуфинале сыграет против россиянина Аслана Карацева. Их встреча пройдёт в пятницу, 5 мая. Предварительное время начала матча — 21:00 мск.

Ян-Леннард Штруфф стал третьим лаки-лузером в истории, которому удавалось пробиться в полуфинал «Мастерса».