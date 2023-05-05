«Зажигай на корте, моя тигрица!» Бойфренд поздравил Арину Соболенко с днём рождения

Экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов, бойфренд второй ракетки мира Арины Соболенко, поздравил возлюбленную с днём рождения. Сегодня, 5 мая, белорусской теннисистке исполнилось 25 лет.
«С днём рождения, моя дорогая! Пусть тебя окружает любовь, нежность, тепло и забота (в моём лице)! Ты самая милая, самая нежная, невероятно красивая, удивительная. Ты заслуживаешь самой счастливой жизни. Пусть у тебя всё будет легко и непринуждённо. Зажигай на корте, моя тигрица! Безумно тебя люблю» — написал Кольцов на своей странице в социальных сетях.
Арина Соболенко в четверг, 4 мая, вышла в финал турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка разгромила в полуфинале представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1.
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