«Зажигай на корте, моя тигрица!» Бойфренд поздравил Арину Соболенко с днём рождения

Экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов, бойфренд второй ракетки мира Арины Соболенко, поздравил возлюбленную с днём рождения. Сегодня, 5 мая, белорусской теннисистке исполнилось 25 лет.

«С днём рождения, моя дорогая! Пусть тебя окружает любовь, нежность, тепло и забота (в моём лице)! Ты самая милая, самая нежная, невероятно красивая, удивительная. Ты заслуживаешь самой счастливой жизни. Пусть у тебя всё будет легко и непринуждённо. Зажигай на корте, моя тигрица! Безумно тебя люблю» — написал Кольцов на своей странице в социальных сетях.

Арина Соболенко в четверг, 4 мая, вышла в финал турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка разгромила в полуфинале представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1.