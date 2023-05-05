Испанские СМИ: в женском теннисе найдена «большая двойка»

Испанское издание Marca назвало «большую двойку» женского тенниса в одиночном разряде. В неё вошли первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек и вторая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко.
Спортсменки второй турнир подряд сыграют друг с другом в финале: до заключительного матча турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) теннисистки играли в финале Штутгарта (Германия) в апреле 2023 года. Сейчас им предстоит восьмая личная встреча.
Marca называет предстоящий матч лучшим в истории: в финале встретится Свёнтек, которая является доминирующей теннисисткой рейтинга WTA, и Соболенко, выигравшая больше всех встреч в сезоне (28 матчей). При этом обе спортсменки выиграли по два титула в 2023 году: на счету белорусской теннисистки победы на Открытом чемпионате Австралии и в Аделаиде, а полька становилась лучшей в Дохе и Штутгарте.
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