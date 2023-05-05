Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Соболенко в финале турнира в Мадриде

Свёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Соболенко в финале турнира в Мадриде
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я готова к большему. Думаю, это будет хороший финал. Играть с Ариной всегда довольно тяжело. Нужно быть интенсивной и сохранять концентрацию. Я уверена, что буду готова к этой встрече», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

Всего Соболенко и Свёнтек провели между собой семь матчей, и на данный момент польская спортсменка ведёт со счётом 5-2. В последний раз Свёнтек играла с Соболенко в финале турнира в Штутгарте в апреле 2023 года. Тогда победу одержала полька.

Материалы по теме
Свёнтек сыграет с Соболенко в финале турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023