Свёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Соболенко в финале турнира в Мадриде
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«Я готова к большему. Думаю, это будет хороший финал. Играть с Ариной всегда довольно тяжело. Нужно быть интенсивной и сохранять концентрацию. Я уверена, что буду готова к этой встрече», — приводит слова Свёнтек Eurosport.
Всего Соболенко и Свёнтек провели между собой семь матчей, и на данный момент польская спортсменка ведёт со счётом 5-2. В последний раз Свёнтек играла с Соболенко в финале турнира в Штутгарте в апреле 2023 года. Тогда победу одержала полька.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2023
-
13:25
-
13:24
-
13:01
-
12:55
-
12:19
-
12:02
-
11:48
-
10:40
-
09:58
-
09:28
-
09:00
-
01:42
-
01:39
-
01:24
-
01:00
-
00:40
-
00:35
-
00:10
- 4 мая 2023
-
23:58
-
23:43
-
23:33
-
23:24
-
22:58
-
22:46
-
21:59
-
21:50
-
21:43
-
20:59
-
20:44
-
20:28
-
19:41
-
19:29
-
18:55
-
18:35
-
18:14
Партнерский контент