Свёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Соболенко в финале турнира в Мадриде

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я готова к большему. Думаю, это будет хороший финал. Играть с Ариной всегда довольно тяжело. Нужно быть интенсивной и сохранять концентрацию. Я уверена, что буду готова к этой встрече», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

Всего Соболенко и Свёнтек провели между собой семь матчей, и на данный момент польская спортсменка ведёт со счётом 5-2. В последний раз Свёнтек играла с Соболенко в финале турнира в Штутгарте в апреле 2023 года. Тогда победу одержала полька.