Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей мечте

Действующий чемпион грунтового турнира серии «Мастерс» испанец Карлос Алькарас рассказал о своей главной профессиональной цели.

«Моя мечта — стать одним из лучших теннисистов в истории. Знаю, это большая мечта, наверное, даже слишком большая. Но в нашем мире нужно мечтать о большем, мыслить масштабно. Я хочу быть частью этой элиты мирового тенниса, буду работать для достижения цели», — приводит слова Алькараса Tennis Head.

Ранее Алькарас обыграл российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) со счётом 6:4, 7:5. В полуфинале турнира испанец сыграет с хорватом Борной Чоричем. Встреча состоится сегодня, 5 мая. Начало игры — в 17:00 мск.