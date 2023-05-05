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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей мечте

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей мечте
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Действующий чемпион грунтового турнира серии «Мастерс» испанец Карлос Алькарас рассказал о своей главной профессиональной цели.

«Моя мечта — стать одним из лучших теннисистов в истории. Знаю, это большая мечта, наверное, даже слишком большая. Но в нашем мире нужно мечтать о большем, мыслить масштабно. Я хочу быть частью этой элиты мирового тенниса, буду работать для достижения цели», — приводит слова Алькараса Tennis Head.

Ранее Алькарас обыграл российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) со счётом 6:4, 7:5. В полуфинале турнира испанец сыграет с хорватом Борной Чоричем. Встреча состоится сегодня, 5 мая. Начало игры — в 17:00 мск.

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