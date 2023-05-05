Селиваненко прокомментировал поражение Кудерметовой в полуфинале турнира в Мадриде

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал разгромное поражение россиянки, 13-й ракетки мира Вероники Кудерметовой в матче полуфинала турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 0:2 (1:6, 1:6).
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«Ига играет в очень самобытный теннис, к которому Вероника в числе многих игроков пока никак не может приспособиться. Пока что в их встречах у Иги лучше получается использовать все свои сильные качества и навязывать свою игру», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
В финале турнира в Мадриде Ига Свёнтек сыграет с белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко. В финале предыдущего турнира, в Штутгарте (Германия), также играли эти спортсменки: тогда победу одержала представительница Польши.
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