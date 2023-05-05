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Селиваненко прокомментировал поражение Кудерметовой в полуфинале турнира в Мадриде

Селиваненко прокомментировал поражение Кудерметовой в полуфинале турнира в Мадриде
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал разгромное поражение россиянки, 13-й ракетки мира Вероники Кудерметовой в матче полуфинала турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 0:2 (1:6, 1:6).

Мадрид (ж). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 00:05 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Ига играет в очень самобытный теннис, к которому Вероника в числе многих игроков пока никак не может приспособиться. Пока что в их встречах у Иги лучше получается использовать все свои сильные качества и навязывать свою игру», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале турнира в Мадриде Ига Свёнтек сыграет с белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко. В финале предыдущего турнира, в Штутгарте (Германия), также играли эти спортсменки: тогда победу одержала представительница Польши.

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