Издание Marca рассказало о любопытном ритуале Карлоса Алькараса после побед на турнирах

Испанская спортивная газета Marca рассказала о традиционном ритуале теннисиста Карлоса Алькараса, второй ракетки мира, который спортсмен выполняет после побед на турнирах.
Прямо с корта, на котором теннисист празднует очередную победу, Алькарас отправляется в Мадрид (Испания), чтобы встретиться с семьёй перед новыми стартами. Прилетев туда, спортсмен каждый раз посещает ресторан «De María», известный в столице Испании блюдами из мяса. Там Карлос Алькарас праздновал уже четыре выигранных турнира.
В пятницу, 5 мая, Алькарас сыграет в полуфинале «Мастерса» в Мадриде с хорватским теннисистом Борной Чоричем. Предварительное время начала матча — 17:00 мск.
В 2023 году 20-летний испанский спортсмен уже выиграл турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне.
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