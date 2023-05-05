Издание Marca рассказало о любопытном ритуале Карлоса Алькараса после побед на турнирах

Испанская спортивная газета Marca рассказала о традиционном ритуале теннисиста Карлоса Алькараса, второй ракетки мира, который спортсмен выполняет после побед на турнирах.

Прямо с корта, на котором теннисист празднует очередную победу, Алькарас отправляется в Мадрид (Испания), чтобы встретиться с семьёй перед новыми стартами. Прилетев туда, спортсмен каждый раз посещает ресторан «De María», известный в столице Испании блюдами из мяса. Там Карлос Алькарас праздновал уже четыре выигранных турнира.

В пятницу, 5 мая, Алькарас сыграет в полуфинале «Мастерса» в Мадриде с хорватским теннисистом Борной Чоричем. Предварительное время начала матча — 17:00 мск.

В 2023 году 20-летний испанский спортсмен уже выиграл турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне.