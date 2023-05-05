Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Два 14-летних теннисиста погибли в аварии в США

Два 14-летних теннисиста погибли в аварии в США
Комментарии

14-летние теннисисты Дрю Хассенбейн и Итан Фальковиц погибли в результате автомобильной аварии, сообщает Long Island Press.

По информации источника, авария произошла на скоростной магистрали Лонг-Айленда. Мальчики в компании двух других теннисистов 16 и 17 лет находились в машине Alfa Romeo, в которую врезался предположительно пьяный водитель, который ехал по встречной полосе. Хассенбейн и Фальковиц скончались, другие подростки находятся в больнице в стабильном состоянии.

Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия пешком, но был задержан. Ему предъявили обвинения в двух непредумышленных убийствах, убийстве с отягчающими обстоятельствами и непредумышленном убийстве с использованием транспортного средства.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023