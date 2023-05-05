Два 14-летних теннисиста погибли в аварии в США
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14-летние теннисисты Дрю Хассенбейн и Итан Фальковиц погибли в результате автомобильной аварии, сообщает Long Island Press.
По информации источника, авария произошла на скоростной магистрали Лонг-Айленда. Мальчики в компании двух других теннисистов 16 и 17 лет находились в машине Alfa Romeo, в которую врезался предположительно пьяный водитель, который ехал по встречной полосе. Хассенбейн и Фальковиц скончались, другие подростки находятся в больнице в стабильном состоянии.
Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия пешком, но был задержан. Ему предъявили обвинения в двух непредумышленных убийствах, убийстве с отягчающими обстоятельствами и непредумышленном убийстве с использованием транспортного средства.
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