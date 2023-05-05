Гауфф и Пегула вышли в финал парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пелуга (вторые в рейтинге парного разряда WTA) стали первыми финалистками парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). В полуфинале спортсменки в двух сетах вырвали победу у украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе (12-е в рейтинге пар WTA). Встреча завершилась со счётом 2:0 (7:5, 7:6 (7:5)).

Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету американского дуэта четыре эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Их соперницы, в свою очередь, выполнили один эйс, допустили 12 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13.

В финале Гауфф и Пегула встретятся с победительницами встречи Виктория Азаренко (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лейла Фернандес (Канада) и Тэйлор Таунсенд (США). Соперницы американской пары определятся сегодня, 5 мая. Предварительно время начала матча — 22:30 мск.