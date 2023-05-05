Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Мадриде

Сегодня, 5 мая, состоится полуфинальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, и начнётся не раньше 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Карацева. При этом единственный предыдущий поединок между ними состоялся на текущем турнире, в финальном раунде квалификации. Аслан уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Ян-Леннард чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.

Второй финалист определится в матче испанца Карлоса Алькараса (1) с хорватом Борной Чоричем (17), который проходит в эти минуты.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является Алькарас.