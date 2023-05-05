Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Мадриде

Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 мая, состоится полуфинальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, и начнётся не раньше 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 21:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Карацева. При этом единственный предыдущий поединок между ними состоялся на текущем турнире, в финальном раунде квалификации. Аслан уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Ян-Леннард чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.

Второй финалист определится в матче испанца Карлоса Алькараса (1) с хорватом Борной Чоричем (17), который проходит в эти минуты.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является Алькарас.

Материалы по теме
Алькарас победил Чорича и уже в финале Мадрида! А Карацев ждёт своего матча. LIVE
Live
Алькарас победил Чорича и уже в финале Мадрида! А Карацев ждёт своего матча. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023