Лейла Фернандес: с детства всегда думала, что способна стать первой ракеткой мира

Финалистка US Open — 2021, канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала о своих целях в одиночном и парном разрядах.

На турнире в Мадриде в одиночном разряде Фернандес в первом круге проиграла россиянке Мирре Андреевой, а в паре с американкой Тэйлор Таунсенд сегодня, 5 мая, поборется за выход в финал.

«Конечно, у меня есть цели в парном разряде. Я всегда хочу подниматься в рейтинге и выигрывать турниры. Считаю себя очень конкурентоспособной и хочу выиграть всё. Я люблю грунтовые корты. К сожалению, на этом турнире у меня не всё получилось, но в парном разряде дела у меня пошли лучше.

Есть ли у меня цель попасть в топ-10 в одиночном разряде? Да, с детства я всегда думала, что способна подняться в топ-10 и стать первой ракеткой мира. Это всегда было моей целью, и сейчас я вижу, что прибавляю с каждым матчем, что с каждым днём я всё ближе к цели, даже если результатов нет. Если я уверена в процессе, то знаю, что всё придёт.

Очень важно говорить то, о чём мы думаем. Часто мы боимся сказать, о чём мечтаем, потому что не хотим увидеть негативные комментарии в случае, если не добьёмся этого. Я всегда стараюсь быть честной и говорить то, что думаю, чтобы подталкивать себя к этой цели. Если я говорю вслух, что хочу быть №1, это значит, что каждый день на тренировках я буду доводить себя до предела, чтобы исполнить эту мечту», — приводит слова Фернандес Punto de break.