Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая. Это означает, что 14-кратному чемпиону «Ролан-Гаррос» впервые в карьере предстоит защищать свой титул во Франции, не сыграв перед этим ни одного турнира в сезоне на грунте.

Ранее сообщалось, что решение об участии в итальянском «Мастерсе» Надаль должен был принять по результатам медицинских тестов.

Напомним, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт, пропустив в том числе все грунтовые «Мастерсы».