Карлос Алькарас: для меня очень много значит снова играть в финале в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Алькарас, которому сегодня, 5 мая, исполнилось 20 лет, будет защищать титул во встрече с победителем полуфинала между российским теннисистом Асланом Карацевым и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.
«Для меня очень много значит снова играть в финале здесь, в Мадриде. Это особенное место для меня, у меня остались прекрасные воспоминания о нём ещё с тех времён, как я приехал сюда играть в 12 лет. И, конечно же, прошлый год был потрясающим.
То, что сегодня мне исполнилось 20 лет, — это нечто особенное. Я буду наслаждаться финалом здесь и, конечно же, постараюсь осчастливить всю Испанию.
Мне нравится играть здесь, в Мадриде. Я всегда стараюсь сделать счастливыми болельщиков, да и себя тоже. Не думаю о грузе ответственности, просто стремлюсь показать отличную игру и добиться хороших результатов. Это действительно особенное место для меня. Наслаждаюсь каждой секундой здесь, и это всё, о чём я думаю», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.
- 5 мая 2023
-
19:59
-
18:54
-
18:46
-
18:32
-
18:25
-
18:00
-
16:57
-
16:21
-
16:02
-
15:57
-
15:18
-
14:48
-
14:20
-
13:25
-
13:24
-
13:01
-
12:55
-
12:19
-
12:02
-
11:48
-
10:40
-
09:58
-
09:28
-
09:00
-
01:42
-
01:39
-
01:24
-
01:00
-
00:40
-
00:35
-
00:10
- 4 мая 2023
-
23:58
-
23:43
-
23:33
-
23:24