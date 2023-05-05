Карлос Алькарас: для меня очень много значит снова играть в финале в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Алькарас, которому сегодня, 5 мая, исполнилось 20 лет, будет защищать титул во встрече с победителем полуфинала между российским теннисистом Асланом Карацевым и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.

«Для меня очень много значит снова играть в финале здесь, в Мадриде. Это особенное место для меня, у меня остались прекрасные воспоминания о нём ещё с тех времён, как я приехал сюда играть в 12 лет. И, конечно же, прошлый год был потрясающим.

То, что сегодня мне исполнилось 20 лет, — это нечто особенное. Я буду наслаждаться финалом здесь и, конечно же, постараюсь осчастливить всю Испанию.

Мне нравится играть здесь, в Мадриде. Я всегда стараюсь сделать счастливыми болельщиков, да и себя тоже. Не думаю о грузе ответственности, просто стремлюсь показать отличную игру и добиться хороших результатов. Это действительно особенное место для меня. Наслаждаюсь каждой секундой здесь, и это всё, о чём я думаю», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.