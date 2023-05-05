Видеообзор уверенной победы Карлоса Алькараса над Борной Чоричем в полуфинале Мадрида

Посеянный первым испанский теннисист Карлос Алькарас, которому сегодня, 5 мая, исполнилось 20 лет, вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче соревнований именинник нанёс поражение 17-й ракетке турнира, представителю Хорватии Борне Чоричу со счётом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.

Чтобы выиграть первый сет, Алькарасу хватило всего одного брейка. Во второй партии борьба поначалу была более острой, но после того, как соперники поочерёдно взяли подачи друг друга, испанец реализовал ещё два брейк-пойнта и выиграл матч.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финале «Мастерса» в Мадриде Алькарас будет защищать титул во встрече с победителем полуфинала между российским теннисистом Асланом Карацевым и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.